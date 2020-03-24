Kuveyt Türk: Salgından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalarda çalışan...
Kuveyt Türk: Salgından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalarda çalışan bireylerin nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek.
24.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:54
Kuveyt Türk: Salgından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalarda çalışan bireylerin nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Kuveyt Türk, Ekonomi