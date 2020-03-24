Kuveyt Türk'ten ekonomiye destek paketi

Kuveyt Türk, koronavirüs salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını-güvenliğini hiçbir şekilde riske atmadan hizmetlerini devam ettirerek, yaşanan süreçte nakit akışı bozulan bireysel ve tüzel müşterilerine yönelik destek paketi hazırladı.Banka'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla nakit akışı bozulan bireysel ve tüzel müşteriler için hazırlanan destek paketi duyuruldu.Kuveyt Türk'ün müşterilerine destek olmak amacıyla aldığı kararlar şöyle:"Koronavirüs salgınından etkilen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerin ihtiyaç duyması ve talep etmesi halinde nisan ayı sonuna kadar olan taksit ödemeleri, anapara ve kar payı dahil 3 ay ötelenebilecek. Covid-19'dan etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda çalışan veya bu sektörlerde müteşebbis olan bireysel müşterilerin ihtiyaç duyması ve talep etmesi halinde konut, ihtiyaç ve araç finansmanının nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri, anapara ve kar payı dahil 3 ay ötelenebilecek. Salgından etkilenen tüm müşterilerin ihtiyaç duyması veya talep etmesi halinde kredi kartı borçları 3 ay ötelenebilecek. Salgından etkilenen sektörlerde bulunan tüm segmentlerdeki müşterilerin bugüne kadar kullandıkları finansman, ihtiyaç duymaları halinde ödemesiz dönem dahil mevcut vade yapısından daha uzun bir vadede yapılandırılması sağlanabilecek."

Kaynak: AA