Kuveyt Türk'ten Üçüncü Çeyrekte 668 Milyon Tl Net Kâr!

Yılın ilk 9 ayında 2 ton altını ülke ekonomisine kazandırdıklarını açıklayan Genel Müdür Ufuk Uyan, "Katılım bankaları arasında ilk sıradaki yerimizi sağlamlaştırırken, bankacılık sektöründeki pazar payımızı her geçen dönem artırıyoruz" dedi.

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle katılım bankacılığının gelişimine katkı sağlayan ve istikrarlı büyümesini sürdüren Kuveyt Türk, 2018'in üçüncü çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk dokuz ayında net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artırarak 668 milyon TL'ye yükselten bankanın toplam aktifleri 76,9 milyar TL olurken, öz varlıkları da 5,2 milyar TL'ye yükseldi. Bu dönemde toplanan fon büyüklüğü, 2017 yılı sonuna göre yüzde 38,8 artışla 55,3 milyar TL'ye ulaşan Kuveyt Türk, kullandırılan fon büyüklüğünde ise yüzde 35,3 artışla 51 milyar TL'yi yakaladı.

"ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİ HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA KAPATTIK"

Yılın üçüncü çeyrek sonuçlarına dair bir değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Kur hareketliliğinin arttığı bir yıl yaşanmasına rağmen Kuveyt Türk olarak yılın üçüncü çeyreğini, önceki dönemlerde olduğu gibi hedeflerimiz doğrultusunda kapatmayı başardık. 76,9 milyar TL aktif büyüklüğümüzle katılım bankaları arasında ilk sıradaki yerimizi sağlamlaştırırken, bankacılık sektöründeki pazar payımızı her geçen dönem artırıyoruz" dedi.

"TEMİZ ENERJİYİ FONLUYORUZ"

Reel ekonomiyi doğrudan finanse ederek işletmelerin üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine destek verdiklerini ifade eden Ufuk Uyan, ülke gelişimine katkı sunan projelere de destek olduklarını belirtti. Uyan, "Çanakkale 1915 Köprüsü, Niğde- Ankara Otoyolu gibi projelere büyük ölçüde finansman desteği sağladık. Bugüne kadar yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiğimiz fonlama ise 740 milyon doları geçti. Özellikle temiz enerji olarak adlandırdığımız GES projelerine büyük önem veriyoruz. Hâlihazırda üretimde olan lisanssız GES projelerinin yüzde 15'ini finanse ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de mega projelere olan desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"DOKUZ AYDA 2 TON ALTINI ÜLKE EKONOMİSİNE KAZANDIRDIK"

2011 yılından bu yana yurt çapında gerçekleştirdikleri altın kampanyalarıyla ve bu alandaki projeleriyle 20 tonun üzerinde altını ülke ekonomisine kazandırdıklarını vurgulayan Ufuk Uyan, "Yastık altındaki altınların ekonomimize kazandırılmasına yönelik tüm çalışmaları destekliyor ve bu konuda birçok ilke imza atıyoruz. Bu yılın üçüncü çeyrek verilerine göre altın bankacılığında, katılım bankaları arasında yüzde 58'lik payla ilk sıradayız. Sene başından bu yana yaklaşık 2 ton ziynet altını ülke ekonomisine kazandırdık" dedi.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜME ODAKLANIYORUZ"

Yüzde 1,96 ile sektör ortalamasının altında gerçekleşen takipteki kredi oranlarının sağlam ve disiplinli büyümelerinin bir göstergesi olduğunu belirten Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Müşteri odaklı hizmet modelimizi sürekli geliştiriyor, genişleyen şube ağımızdaki iş modelimizi iyileştirmek adına projeler yürütüyoruz. Bugün itibariyle 411 şube ve 6 bine yakın çalışanımızla müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Şube sayımızı artırırken en büyük hedeflerimizden birini, bu şubelerde verdiğimiz hizmetleri uçtan uca dijital bir ortamda sunmak olarak belirledik. Bu sayede müşterilerimizin bankacılık işlemlerini mümkün olduğunca mobile taşımalarını, fatura ödemelerinden döviz işlemlerine, kıymetli madenlerden hisse alım-satımına kadar birçok işlemi, hiçbir işlem ücreti ödemeden kolayca yapmalarını sağlıyoruz. Bugün müşterilerimiz, bankacılık işlemlerinin yaklaşık yüzde 80'ini alternatif dağıtım kanalları üzerinden gerçekleştirebiliyor. Teknolojiye yaptığımız yatırımları artırarak sürdürmeyi, önümüzdeki dönemde dijital dönüşümü hızlandırarak tüm kanallardan verdiğimiz hizmeti iyileştirmeyi hedefliyoruz."