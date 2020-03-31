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Kuveyt Türk'ün ödenmiş sermayesi 4,6 milyar TL oldu

Kuveyt Türk, net karından 600 milyon TL ayırarak ödenmiş sermayesini 4 milyar 600 milyon TL'ye yükseltti.

31.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:12
Kuveyt Türk'ün ödenmiş sermayesi 4,6 milyar TL oldu
Kuveyt Türk, net karından 600 milyon TL ayırarak ödenmiş sermayesini 4 milyar 600 milyon TL'ye yükseltti.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, müşteri odaklı yaklaşımı, finansal başarısı, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlarla sektöründeki öncü konumunu sürdürüyor.
Kuveyt Türk, 2020 yılı olağan genel kurul toplantısını İstanbul Esentepe'deki genel müdürlük binasında, salgın koşullarına uygun oturma düzeni sağlayarak yeterli sayıda üst yönetim ve hissedarın katılımıyla gerçekleştirdi.
2019 yılı finansal performansa ve finansal tablolara ilişkin bilgilerin hissedarlarla paylaşıldığı genel kurulda, 2020 yılına yönelik beklentiler de değerlendirildi.
Toplantıda, Kuveyt Türk'ün ödenmiş sermayesinin 2019 yılı net karından karşılanarak bedelsiz olarak 600 milyon TL artırılması kararı alındı. Böylece Kuveyt Türk'ün ödenmiş sermayesi 4 milyar 600 milyon TL'ye yükseldi.
Kuveyt Türk'ün öz varlıkları ise 6 milyar 821 milyon TL'ye ulaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Dijital Dönüşüm, Kuveyt Türk, Ekonomi
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