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Kuveyt Türk XTM ile işaret dilinde finans hizmeti

Kuveyt Türk, ATM ve şube hizmetlerini bir arada sunabilen XTM'lerin video görüşme özelliği sayesinde, müşterisi olsun olmasın tüm işitme engellilere işaret dilinde finans hizmeti veriyor.

02.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:52Kuveyt Türk XTM ile işaret dilinde finans hizmeti
Kuveyt Türk, ATM ve şube hizmetlerini bir arada sunabilen XTM'lerin görüşme özelliği sayesinde, müşterisi olsun olmasın tüm işitme engellilere işaret dilinde finans hizmeti veriyor.
Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, ATM'nin pratikliği ile şubelerin zengin hizmetlerini bir arada sunan XTM'leri, Ar-Ge merkezlerinde bir ilke imza atarak 2013 yılında geliştirdi.
XTM'lerin müşterilerle görüntülü iletişim kurabilme özelliğini işitme engelliler için pozitif bir değere dönüştüren Kuveyt Türk, işitme engellilerin finans işlemlerini tek tuşa basarak yapabilmesine imkan sağlıyor.
Kuveyt Türk'ün müşterisi olsun veya olmasın bir işitme engelli, XTM bulunan şubelerden görüntülü olarak çağrı merkezine bağlandığında karşısına işaret dilini bilen bir uzman çıkıyor. İşitme engelliler, Kuveyt Türk'te bir hesabı yoksa kısa sürede hesabını açabiliyor. Müşteriler, para transferinden kıymetli maden alım satımına kadar pek çok işlemini kolayca gerçekleştirebiliyor. Bu sayede Türkiye'de sayıları 3 milyonu aşan işitme engellilerin hayatı oldukça kolaylaşıyor.



"Engellerin aşılmasına yönelik toplumumuzda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireyselden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, dünya genelinde dijitalleşme arttıkça özellikle engelli müşterilerin şubelere yönelik beklentilerinin değiştiğini belirterek, "Günümüz müşterileri, finans kuruluşlarından hem daha hızlı ve sürekliliği olan hizmetler bekliyor hem de yüz yüze iletişime önem veriyor. Türkiye'de bir ilk olarak 2013 yılında üretmeye başladığımız ve zamanla geliştirdiğimiz inovasyon ürünümüz XTM'ler ile tam olarak bu yönde bir hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz, XTM aracılığıyla dilerse birçok işlemini kendisi kolayca yapabiliyor, dilerse de çağrı merkezimize görüntülü bağlanarak işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor." ifadelerini kullandı.
Oral, işaret dilinde finans uygulamasının kurumsal sosyal sorumluluk anlayışlarının bir sonucu olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"XTM'lerin görüntülü konuşma özelliği sayesinde işitme engelli vatandaşlarımıza sunduğumuz işaret dili hizmetiyle hem engellilerin finansal hizmetlere kolayca ulaşmasını sağlıyoruz hem de engellerin aşılmasına yönelik toplumumuzda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Kuveyt Türk olarak bundan sonraki en büyük hedeflerimizden biri hem geleneksel şubelerimizde hem XTM'lerde hem de internet ortamında engelsiz finans hizmetini en üst kalitede vermektir. Bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyoruz."

Kuveyt Türk, ATM, Güncel

Kaynak: AA

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