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Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim, TBMM'de (2)

Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim ve beraberindeki heyetin, TBMM'de FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında atılan bombalar nedeniyle zarar gören alanlarını gezmeleri Heyetin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile TBMM Genel Kurul salonunu gezmeleri Şentop...

23.01.2020 21:47 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:49
Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim ve beraberindeki heyetin, TBMM'de FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında atılan bombalar nedeniyle zarar gören alanlarını gezmeleri
Heyetin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile TBMM Genel Kurul salonunu gezmeleri
Şentop ve heyetin masadaki görüntüsü TBMM - Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü. Ganim ve beraberindeki heyet, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Meclis'in, atılan bombalar nedeniyle zarar gören alanlarını gezdi.
Heyet, Şentop ile TBMM Genel Kurul salonunu da gezdi.
Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim, TBMM'de (2)

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Kaynak: AA


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