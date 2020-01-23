Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim, TBMM'de (2)

Kuveyt
Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim ve beraberindeki heyetin, TBMM'de FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında atılan bombalar nedeniyle zarar gören alanlarını gezmeleriHeyetin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile TBMM Genel Kurul salonunu gezmeleriŞentop ve heyetin masadaki görüntüsü TBMM - Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü. Ganim ve beraberindeki heyet, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Meclis'in, atılan bombalar nedeniyle zarar gören alanlarını gezdi.Heyet, Şentop ile TBMM Genel Kurul salonunu da gezdi.