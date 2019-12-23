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Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda elektrik kesintisi

Kuveyt'te dev bir elektrik trafosunda çıkan yangın nedeniyle Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda elektrik kesildi.

23.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:47 Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda elektrik kesintisi
'te dev bir elektrik trafosunda çıkan yangın nedeniyle Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda elektrik kesildi.

Başkent Kuveyt'te bulunan el-Ardiya sanayi bölgesindeki dev bir elektrik trafosunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle Kuveyt Uluslararası Havalimanı da dahil el-Rabia, el-Ardiya, Farvaniya, el-Rihab ve Avenuz bölgelerinde elektrik kesildi. Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki elektrik kesintisi nedeniyle onlarca uçuşun ertelendiği öğrenildi. Kuveyt Elektrik ve Su Bakanlığı yaptığı açıklamada, başkent Kuveyt'te bulunan (El Omriya AW) elektrik trafosunda çıkan yangın sonucu Kuveyt Uluslararası Havalimanı da dahil olmak üzere başkentin birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. - KUVEYT

Kuveyt, Güncel

Kaynak: İHA

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