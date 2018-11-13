13 Kasım 2018, 21:16
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Kuveyt ve Bolivya'dan Bmgk'ye Gazze İçin 'Acil Toplantı' Çağrısı

Kuveyt ve Bolivya

Kuveyt ve Bolivya, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) acil toplantı talebinde bulundu.

Kuveyt ve Bolivya, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) acil toplantı talebinde bulundu. Kuveyt ve Bolivya temsilcileri, Gazze'deki olayları görüşmek üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Gazze'de son 48 saat içinde İsrail güçlerinin saldırılarında 14 Filistinlinin hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Öte yandan, Gazze'de Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığı açıklandı.

(Hamad Alnajjar/İHA) Bolivya,Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi,Kuveyt,Gazze
13 Kasım 2018 Salı 21:16