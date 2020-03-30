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Kuveyt ve Filistin'de Kovid-19 vakaları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Kuveyt'te 266'ya, Filistin'de ise 115'e yükseldi.

30.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:58
Kuveyt ve Filistin'de Kovid-19 vakaları arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Kuveyt 'te 266'ya, Filistin 'de ise 115'e yükseldi.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.
Sened, ülkedeki toplam vaka sayısının 266'ya yükseldiğini ifade etti.
Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim de düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 115'e yükseldiğini söyledi.
Kudüs'ün kuzeybatısındaki Katane köyünde 6 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini aktaran Mulhim, böylece 9'u Gazze Şeridi'nde olmak üzere işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarındaki Kovid-19 vaka sayısının 115'e çıktığını bildirdi.
Filistin'de koronavirüs tespit edilen kişilerden 17'si tedavilerinin ardından sağlığına kavuşmuştu.
Filistin'de Kovid-19 kaynaklı ilk can kaybı 25 Mart'ta kaydedilmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Filistin, Kuveyt, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kuveyt ve Filistin'de Kovid-19 vakaları arttı - Haberler

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