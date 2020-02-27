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Kuveyt ve Katar, İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye edecek

Kuveyt ve Katar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etme kararı aldı.

27.02.2020 01:26 | Son Güncelleme: 27.02.2020 01:26Kuveyt ve Katar, İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye edecek
ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etme kararı aldı.
Kuveyt ajansı KUNA, Kuveyt Hava Yolları'nın Kovid-19 salgını nedeniyle bugün İtalya'nın Milano kentindeki Kuveyt vatandaşlarının tahliyesi için özel bir sefer düzenleyeceğini belirtti.
Öte yandan, İran'daki vatandaşlarını da ülkesine getirecek Kuveyt'in yanısıra, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise her iki ülkedeki vatandaşlarının tahliye edilmesi için talimat verdi.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.
Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.

İtalya, Kuveyt, Katar, Güncel

Kaynak: AA

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