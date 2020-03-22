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Kuveyt ve Mısır liderlerinden vatandaşlarına "Kovid-19 tedbirlerine uyun" çağrısı

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi vatandaşlarına, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için alınan önlemlere uyma çağrısı yaptı.

22.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 22.03.2020 23:06
Kuveyt ve Mısır liderlerinden vatandaşlarına
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi vatandaşlarına, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için alınan önlemlere uyma çağrısı yaptı.
Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre Emir Sabah bir televizyon kanalından halka hitaben yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınıyla birlikte küresel bir sağlık krizi yaşandığını ve her türlü ihtimale hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti.
Kuveytlilere ve ülkede ikamet eden yabancılara seslenen Sabah, "Agresif bir düşmana karşı çetin bir savaş veriyoruz. Bu herkesin savaşı ve hükümetlerin aldığı kararlara ciddi bir şekilde uymayı ve kalabalıklardan sakınmayı gerektiriyor." dedi.
Salgının, devletin önceliği haline geldiğini belirten Emir Sabah, Kuveytliler olarak geçmişte de pek çok krizi atlattıklarını hatırlattı.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise Mısırlılara gelecek iki hafta boyunca salgınla mücadelede daha ciddi ve disiplinli olmaları çağrısında bulundu.
Sisi devlet televizyonuna yaptığı konuşmada, 177 ülkede görülen virüsün çağdaş insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir kriz olduğunu, dünyanın bu krizin ardından daha farklı olacağını belirtti.
Mısır Cumhurbaşkanı, dünyada 319 binden fazla kişinin enfekte olduğunu, çoğu İtalya, Çin, İspanya, İran, Fransa ve ABD'den olmak üzere 13 binden fazla kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlattı.
Mısır'da acilen ihtiyati önlemler almaya başladıklarını söyleyen Sisi, söz konusu önlemlerin başında ekonomik kararlar, eğitime ara verilmesi, spor faaliyetlerinin ve uçuşların durdurulması, kilise ve camilerde toplu ibadetlerin askıya alınmasının geldiğine işaret etti.
Virüsle kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Sisi, "Ciddiyetle, disiplinle ve sorumluluk bilinciyle iki hafta evlerimizde oturalım. Virüse yakalananların sayısının artmasını istemiyoruz." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Kuveyt, Sabah, Güncel

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