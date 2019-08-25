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Kuveyt ve Polonya dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, Polonyalı mevkidaşı Jacek Czaputowicz ile Körfez bölgesindeki gelişmeleri ele aldı.

25.08.2019 19:00 Kuveyt ve Polonya dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü
Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, Polonyalı mevkidaşı Jacek Czaputowicz ile Körfez bölgesindeki gelişmeleri ele aldı.
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Sabah, Czaputowicz ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Görüşmede, "iki ülke arasındaki ilişkiler ve bunların geliştirilmesi" konularının yanı sıra uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyelikleri bu yıl sona eren Kuveyt ve Polonya'nın kapsamlı ve etkili iş birliği yapma hususunda mutabakata vardığı belirtildi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya, Kuveyt, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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