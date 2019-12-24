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Kuveyt ve Suudi Arabistan tarafsız bölgede petrol üretimi için anlaşma imzaladı

Kuveyt Petrol Bakanı Khaled Al-Fadhel ve Suudi yetkililer, iki ülkenin ortak yönettiği tarafsız petrol sahasında petrol üretimine yönelik anlaşmazlığın çözülmesi için bir anlaşma imzaladı.

24.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:50 Kuveyt ve Suudi Arabistan tarafsız bölgede petrol üretimi için anlaşma imzaladı

Petrol Bakanı Khaled Al-Fadhel ve Suudi yetkililer, iki ülkenin ortak yönettiği tarafsız petrol sahasında petrol üretimine yönelik anlaşmazlığın çözülmesi için bir anlaşma imzaladı.

Üretimin devam etmesiyle günde 500,000 varile yükselebileceği öngörülüyor. İki ülke, bölgedeki petrol üretimini 2014'te durdurmuştu. Toplamda 5,770 kilometre kare alana yayılan ve iki ülkenin sınırında yer alan Suudi-Kuveyt tarafsız bölgesi kontrolüne yönelik belirsizlik, 2 Aralık 1992'de Uqair Sözleşmesiyle başlamıştı.Al-Fadhel, Pazar günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "yıl sonuna kadar her şeyin yoluna girmesini umduğunu" söylemişti.



Kuveyt, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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