Kuveyt ve Ürdün'de koronavirüs vaka sayısı arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Kuveyt'te 123'e, Ürdün'de ise 15'e yükseldi.
16.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:06
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Kuveyt 'te 123'e, Ürdün 'de ise 15'e yükseldi.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 11 kişi artarak 123'e yükseldiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada ülkede tespit edilen Kovid-19 vakasının 112 olduğunu bildirmişti.
Öte yandan Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberde, ülkede 3 yeni vakaya daha rastlandığı belirtildi.
Söz konusu kişilerden ikisinin bir hafta önce İspanya'dan dönen bir baba ile kızı olduğu kaydedilirken diğer bir kişiye ilişkin ise bilgi verilmedi.
Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 12 olduğu kaydedilmişti. Amman yönetimi, Kovid-19'la mücadele kapsamında eğitime ara verilmesi ve sınırların kapatılması gibi bir dizi önlemler almıştı.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 11 kişi artarak 123'e yükseldiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada ülkede tespit edilen Kovid-19 vakasının 112 olduğunu bildirmişti.
Öte yandan Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberde, ülkede 3 yeni vakaya daha rastlandığı belirtildi.
Söz konusu kişilerden ikisinin bir hafta önce İspanya'dan dönen bir baba ile kızı olduğu kaydedilirken diğer bir kişiye ilişkin ise bilgi verilmedi.
Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 12 olduğu kaydedilmişti. Amman yönetimi, Kovid-19'la mücadele kapsamında eğitime ara verilmesi ve sınırların kapatılması gibi bir dizi önlemler almıştı.
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Kaynak: AA
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