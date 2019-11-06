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Kuveyt yönetiminden Riyad Anlaşması'na destek

Kuveyt yönetimince, Yemen hükümeti ile ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın, barış görüşmelerini yürütebilecek güçlü bir hükümetin kurulmasını sağlayacağı bildirildi.

06.11.2019 02:30 | Son Güncelleme: 06.11.2019 02:30Kuveyt yönetiminden Riyad Anlaşması'na destek
Kuveyt yönetimince, Yemen hükümeti ile ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın, barış görüşmelerini yürütebilecek güçlü bir hükümetin kurulmasını sağlayacağı bildirildi.
Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, ülkesinin Berlin Büyükelçiliğinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Riyad Anlaşması'nın, meşru hükümetle Husiler arasındaki barış görüşmelerine bir girizgah mahiyetinde olduğunu söyledi.
Carallah, söz konusu anlaşma sayesinde barış gürüşmelerini yürütebilecek güçlü bir hükümetin kurulacağını kaydetti.
Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.
Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 gün içinde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 gün içinde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 gün içinde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyor.

Berlin, Kuveyt, Riyad, Güncel

Kaynak: AA

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