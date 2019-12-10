Haberler » Güncel » Kuveytli hayırseverler Şanlıurfa ve Tel Abyad'da iki okul yaptıracak - Haber

Kuveytli hayırseverler Şanlıurfa ve Tel Abyad'da iki okul yaptıracak

Kuveytli hayırseverler tarafından Şanlıurfa merkezde ve Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde iki okul yaptırılacak.

10.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:46Kuveytli hayırseverler Şanlıurfa ve Tel Abyad'da iki okul yaptıracak
Kuveytli hayırseverler tarafından merkezde ve Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde iki okul yaptırılacak.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, merkez Haliliye ilçesi Zülfü Görgün İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende, Kuveytli hayırseverlerin desteğiyle yapılacak okulun temel atma törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kuveytli derneklere eğitime yaptıkları katkılar için teşekkür eden Erin, şöyle konuştu:
"İnşallah bir lisenin burada bir lisenin de Tel Abyad ilçesinde tamamlanmasıyla hem Şanlıurfalı öğrencilerin hem de Tel Abyad bölgesindeki öğrencilerin eğitimine katkıda bulunulmuş olacak. Ben emeği geçen Kuveyt yardım kuruluşlarına, yöneticilerine ve Kuveyt Emiri'ne Şanlıurfalılar ve Suriyeliler adına gönülden teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun."
Said Derneği Temsilcisi Talal Al Arab da hayırseverlerin destekleriyle yapılacak iki okulun öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.
Konuşmaların ardından Vali Erin, Kuveyt Yardım Derneği ve Said Yardım Derneği üyelerince okulların temsili olarak temelleri atıldı.

Şanlıurfa, Telabyad, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:34 Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan genç, ülkeye kaçak giriş yapmış - Haber
13:34 Isınmak için girdiği kamyonette çıkan yangında can verdi - Haber
13:34 Doğu Karadeniz'de bitkilerden yapılan organik lezzetler kitapta toplandı - Haber
13:34 Okulda rahatsızlanan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti - Haber
13:29 Başkan Çolakbayrakdar, "Gençlerin geleceğine ışık tutuyoruz" - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
12:03 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi: Irkçı isme ödül vermek, insan hakları ihlallerini ödüllendirmektir - Haber
10:30 Rasulayn'da teröristlerin tuzağı önlendi! Köy evinde 565 havan ele geçirildi - Haber
10:22 Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti - Haber
10.12.2019 13:35:44