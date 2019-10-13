Kuveytli parlamenterden Türkiye'ye açık destek

Kuveytli milletvekili Üsame Şahin, Barış Pınarı Harekatı'nı Arap ve Müslümanların desteklediğini söyledi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Şahin "Araplar ve Müslümanlar, Türkiye'nin Suriye'deki Arap ve Kürt kardeşlerini kurtarmasını desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek Türkiye'nin yalnız olmadığına işaret eden Şahin, Arap Birliği'nin kurulduğundan beri söz konusu ülkelerin halklarını temsil etmediğine dikkati çekti.

Şahin, "Bölücü terör çetelerinin suçları ve Şam rejiminin ateşinden kaçan Suriyeliler için güvenli bölge kurulması desteklenmesi gereken asil, güzel ve insani maksatlıdır." değerlendirmesini yaptı.

Kuveyt yönetimi perşembe günü, taraflara sükunet çağrısı yaparak, askeri tercihten uzak durulmasını istemişti.

Kaynak: AA