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Kuvva-i Milliye Anıtı eski yerine konuluyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar'ın ve Mersin'in simgelerinden biri olan Kuvva-i Milliye Anıtı'nın, katlı kavşak yapımı sırasında kaldırıldığını hatırlatarak, anıtın eski yerine konulacağını söyledi.

15.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:53Kuvva-i Milliye Anıtı eski yerine konuluyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'ın ve Mersin'in simgelerinden biri olan Kuvva-i Milliye Anıtı'nın, katlı kavşak yapımı sırasında kaldırıldığını hatırlatarak, anıtın eski yerine konulacağını söyledi.

Kavşak çalışması nedeniyle önceki yönetim döneminde kaldırılan Kuvva-i Milliye Anıtı'nın Mersinlilerle yeniden buluşması, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 3 Ocak'ta gerçekleşecek.

Partisinin Toroslar İlçe Kongresine katılan Seçer, "Burada bir kavşak yaptık, Anıt Kavşağı. Seçim öncesi inşaatı durmuştu, kısa sürede yapmıştık. Orada bir anıt vardı, çok speküle edildi. O anıt kaldırılmıştı. Biraz da tahribata uğramıştı. 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluş gününde hep beraber orada o anıtın açılışını yapacağız. 3 Ocak'ta Toroslar'daki hemşerilerimizle, başkanlarımızla, milletvekillerimizle o açılışı yaparız" dedi. - MERSİN

Vahap Seçer, Toroslar, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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