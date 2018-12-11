Kuvvet Egzersizleri İle Daha Sağlıklı Bir Vücuda Sahip Ol!

Muhammet Sevinç, ''Kuvvet egzersizi sadece daha güçlü ya da daha kaslı olmak için yapılmaz. Kuvvet egzersizleri hem daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak hem de günlük hayatınızı kolaylaştırabilmeniz için çok önemli'' dedi.

Kuvvet egzersizini sadece sporcular mı yapar? Profesyonel bir sporcu olmasan bile fitness programına kuvvet egzersizini eklemen için birçok neden var. MACFit CKM Eğitmeni Muhammet Sevinç, daha sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için kuvvet egzersizlerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Muhammet Sevinç, ''Kuvvet egzersizi sadece daha güçlü ya da daha kaslı olmak için yapılmaz. Daha fit bir vücuda kavuşmak için kuvvet egzersizlerinin çok büyük önemi var. Üstelik kuvvet egzersizleri yaparak daha sağlıklı bir vücuda sahip olmanın yanı sıra günlük hayatınızı da kolaylaştırabilirsiniz'' dedi.

Muhammet Sevinç, kuvvet egzersizinin faydalarını sıraladı:

Mükemmel bir görüntüye sahip olur ve kendini iyi hissedersin: Kuvvet egzersiziyle, kardiyo egzersizinden daha verimli şekilde kalori yakılıyor, bununla birlikte endorfin seviyesi de yükseliyor. Ayrıca kazanacağın yeni görüntün ile özgüveninin de artacağından emin olabilirsin.

Daha kaliteli uyursun: Düzenli kuvvet egzersizi yapanlar hem daha kısa sürede uykuya dalıyor hem de daha kaliteli bir uykuya sahip oluyorlar.

Yaşlanma sürecini yavaşlatır: Yapılan araştırmaya göre; kuvvet egzersizi sayesinde, yaşlandıkça azalan metabolizma hızı da artıyor.

Güçlenirsin: Kas gücünü arttırmak seni yaralanmaya karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Güçlü kemikler ise osteoporoz gelişimine karşı daha fazla direnç kazanmanı sağlıyor.

Kilonu koruyabilirsin: Düzenli kuvvet egzersizi yaparak vücut ağırlığını korur, obezite veya diyabet riskini önemli ölçüde azaltırsın. Bir dahaki sefere spor salonuna gittiğinde ağırlık alanında rahat ol. Yeni egzersizler dene ve vücudun için düzenli bir kuvvet egzersizi rutini oluştur. Unutma ki, kuvvet egzersizi sadece sporcular için değil, herkes içindir.