18.06.2019 13:27
Haberler»Güncel » Haber

Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat

Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat

Aydın'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Aydın'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Manisa ile İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. - AYDIN
Kaynak: İHA
Aydın, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:33 Mengen'de yıldırım düştü, 3 inek telef oldu
14:32 Mobilyacılardan Özbekistan çıkarması
14:32 Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 4 yaralı
14:32 MERSİN Hababam Sınıfı oyuncuları Mersin'de
14:32 Afyonkarahisar Paraşütçüyü gören Afyonluların şiveli konuşması ilgi çekti
14:32 Akhisar'dan Başkan Ergün'e ziyaret
14:31 Başkan Akın İstanbul'da hemşehrileriyle buluştu