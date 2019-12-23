Haberler » Güncel » Kuvvetli lodosta Sedaş'tan kesintisiz mücadele - Haber

Kuvvetli lodosta Sedaş'tan kesintisiz mücadele

Bölgemizi etkisi altına alan şiddetli lodos ile mücadele eden SEDAŞ ekipleri, fırtınanın şebekeye verdiği zararları ortadan kaldırmak ve her noktada enerjinin var olması için görev başında.

23.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:36 Kuvvetli lodosta Sedaş'tan kesintisiz mücadele

Şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilerken;lodos uyarısı ile alarma geçen SEDAŞ ( Elektrik Dağıtım A.Ş)ekipleri Sakarya, Kocaeli, Bolu ve 'de enerji kesintisi olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle Kartepe, Karamürsel, Akçakoca ilçelerinde şiddetini arttıran lodosun yıkıcı etkilerini ve şebekeye verdiği zararları ortadan kaldırmak için yıkılan ağaçların ve direklerin oluşturduğu arızaların giderilmesi, hatlarda kopan iletkenlerin tamir edilmesi için SEDAŞ işletme bakım ekipleri kesintisiz çalışıyor.

SEDAŞ; hizmet verdiği bölgede elektrik ihtiyacının karşılanması, sanayi ve ticari faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli operasyonları sürdürüp aksiyonları alırken Alo186 Çağrı Merkezi, 0530 919 19 19 Whatsapp Hattı, Web-Chat ve Web Online işlemler kanallarından gelen ihbarları da ivedilikle değerlendirerek hızlı aksiyon alıyor.


Sakarya, Düzce, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:16   Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (4) - Haber
17:16   Allianz'ın "Yaşam Döngüsü" reklam filmine Kristal Elma'dan "Büyük Ödül" - Haber
17:16   Amasya "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi - Haber
17:15   Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı - Haber
17:12   Başkan Pekmezci üst geçit çalışmalarını inceledi - Haber
16:04   Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Haber
15:56   Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Haber
15:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
23.12.2019 17:19:42