Haberler » Güncel » Kuvvetli rüzgarın kadını savurup yere düşürmesi güvenlik kamerasında - Haber

Kuvvetli rüzgarın kadını savurup yere düşürmesi güvenlik kamerasında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadının kuvvetli rüzgar nedeniyle savrulup yere düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

25.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:50
'ın ilçesinde bir kadının kuvvetli rüzgar nedeniyle savrulup yere düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Yunus Emre Mahallesi'nde bir sitedeki daireye misafirliğe geldiği öğrenilen kadın, kuvvetli rüzgar nedeniyle savruldu.
Daha sonra dengesini kaybeden kadın, sitenin güvenlik kulübesine çarparak yere düştü.
Hafif yaralanan kadının yardımına gelen bir kişi de kadını bina içerisine götürmeye çalışırken, fırtına nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti.
Olay, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kuvvetli rüzgarın kadını savurup yere düşürmesi güvenlik kamerasında

İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:30   Mersin'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi - Haber
10:30   Japon milletvekili rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı - Haber
10:30   Asgari ücret tespit komisyonu yarın toplanıyor - Haber
10:30   Ankara'da FETÖ'ye 6 farklı operasyon: 131 gözaltı kararı - Haber
10:25   AK Partili yöneticiler trafik kazası geçirdi - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
09:54   Yerli "Robin Hood", düğün yapmak için para isteyen kadına kayıtsız kalmadı - Haber
09:49   Çorum'da yamaçtan kopan kayalar iki eve isabet etti - Haber
09:38   Cezaevindeki hükümlülere din ve ahlak bilgisi dersleri verilecek - Haber
09:09   Kar, Türkiye'yi etkisi altına alıyor! İstanbul ve Ankara da listede - Haber
25.12.2019 10:32:30