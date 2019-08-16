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Kuvvetli sağanak (2)

Edirne'yi etkisi altına alması beklenen sağanak başladı.

16.08.2019 23:00
Kuvvetli sağanak (2)
Edirne'yi etkisi altına alması beklenen sağanak başladı.
Kentte kuvvetli sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yolların su altında kalması nedeniyle araçlar trafikte güçlükle seyretti. Bazı sürücüler araçlarını bırakıp yoluna yaya olarak devam etti.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddelerde sürücülere uyarılarda bulunuyor.
Meteoroloji yetkilileri, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması konusunda uyarı yapmıştı.
Kuvvetli sağanak (2)

Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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