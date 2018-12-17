Kuvvetli Sağanak Kemer'i Vurdu (3)

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DEMRE'DE SU DEPOSU YIKILDI, FİNİKE'DE ATIKLAR SAHİLE VURDUAntalya'nın Demre ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi'nde dün gece etkili olan şiddetli yağmur, zarara neden oldu. Çiftçi Mustafa Levent'e ait seraların sulanmasında kullanılan 800 tonluk su deposu, dağlardan gelen sel sularının dolması sonrası yıkıldı. Depodan aniden boşalan su ise yerleşik İngiliz öğretmenler Bernard Mc Williams ve Jennifer Gibbon'a ait yazlık pergolayı ve yanındaki oturma yerlerini yıktı. Sular aynı bölgenin altındaki seralara da doldu.Kapaklı Mahallesi'ndeki bir evi su bastı, seralar suyla doldu. Mahalledeki seraların neredeyse tamamına yakınının toprak dolgu olması nedeniyle su kendiliğinden boşalırken, bazı seraların yan duvarları yıkıldı.'BİZ DE ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİZ'Yıkılan su deposunun sahibi Mustafa Levent, "Burası 8 yıllık bir havuz. Dün saat 20.00 sıralarında şiddetli yağışta yukarıdan gelen sel de içine girdi, muhtemelen böyle bir olay oldu. Havuz 8 yıldır kullanılıyor. Hep dolu oluyordu. İçinde 800 ton civarında su olduğunu düşünüyorum. Sağlam bir havuzdu. Biz de şaşkınlık içindeyiz. 800 ton su bir anda boşalınca aşağıdaki yerlere de zarar vermiş" dedi.FIRTINA ÇÖPLERİ SAHİLE TAŞIDIFinike ilçesinde ise dün gece yağışla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Çevreye, dere yataklarına ve denize bilinçsizce atılan çöpler, fırtına sonrası sahile vurdu. Dere yataklarına atılan tarım ilacı şişelerinin yanı sıra her türlü plastik atık nedeniyle çöplüğe dönüşen sahil, görüntüsüyle duyarsız vatandaşların çevreye verdiği zararı gözler önüne serdi. Özellikle dere yataklarının denizle birleştiği noktalarda çevre kirliliğine neden olan atıklar, Finike Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren temizlenmeye başladı. Dar gelirli vatandaşlar da kışlık yakacak için kıyıya vuran odunları topladı.Ahmet ACAR- Suat SÖĞÜT/DEMRE- FİNİKE (Antalya),