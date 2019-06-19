19.06.2019 17:28
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Kuvvetli sağanak ve fırtına

Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtınada, bazı ağaçlar araçların ve evlerin üzerine devrildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtınada, bazı ağaçlar araçların ve evlerin üzerine devrildi.
Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtınadan dolayı su birikintileri oluşurken, birçok yerde ağaçlar yıkıldı.
Zafer Mahallesi'nde Osman Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesindeki çam fıstığı ağacı, sokağın karşısındaki bir apartmanın üstüne devrildi.
Ağacın devrilmesi sonucu apartmandaki dairelerin balkon kısımlarında ve park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Ekipler Büro Amirliği bahçesindeki bir ağaç da ekip arabalarının üzerine düştü.
Denizli Bulvarı'nda oluşan su birikintilerinden dolayı trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi.Kuvvetli sağanak ve fırtına
Kaynak: AA
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