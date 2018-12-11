Kuvvetli Yağış Heyelana Neden Oldu

11 Aralık 2018 Salı 16:25



11 Aralık 2018 Salı 16:25

Adıyaman ve Şanlıurfa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Adıyaman kent merkezinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Çelikhan- Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu dağdan kopan kayalıklar yola savruldu.Sağanak, trafikte aksamalara da yol açtı. Adıyaman istikametinde seyir halindeki sürücüler, yol kenarında bir süre bekledi.Karayolları ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yolu temizleyerek trafiğe açtı.Öte yandan, Gölbaşı-Malatya kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu, dağdan yola düşen kayalar nedeniyle yol trafiğe kapandı.Kahta ilçesi sınırlarındaki Cendere Çayı üzerindeki tarihi Cendere Köprüsü de kuvvetli yağış nedeniyle adeta göle döndü. Sürücüler, köprü yakınında durup fotoğraf çektirdi.Sürücülerden Mustafa Ali Yılmaz, Cendere Köprüsü'nde bu güne kadar böyle bir yağış görmediğini ifade etti.İzzet Avcı ise bu kadar kuvvetli yağışa rağmen Cendere Köprüsü'nün ayakta olduğunu ve hiçbir zaman bu kadar yağış görmediklerini söyledi.70 yaşındaki Zeliha Çakmak ise bu yaşına kadar böyle bir şiddetli yağışa şahitlik etmediğini dile getirdi.Sincik ve Gerger ilçelerinde de sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.Bu arada Sincik ilçesine kilometreye 103 kilogram yağışın düştüğü öğrenildi.ŞanlıurfaŞanlıurfa'da dünden beri etkili olan yağmur, zaman zaman şiddetini artıyor.Yağış, kent merkezinin yanı sıra Karaköprü, Hilvan ve Siverek ilçelerinde etkili oluyor. Yağmur nedeniyle caddelerdeki araç trafiği yavaşladı.Gök gürültülü sağanağa yakalanan bazı vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.AFAD ekipleri, kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptı.Yağışların kent genelinde yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.