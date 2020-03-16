Kuvvetli yağış uyarısı
Malatya ve çevresindeki 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yapılıp, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
16.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:45
Malatya ve çevresindeki 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yapılıp, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, 16 Mart Pazartesi günü saat 23,00 ile 19 Mart Perşembe günü saat 02: 00 arası hava tahmininde, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman çevrelerinde, yağmur ve sağanak yağmurlu, 1500 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklentisi uyarısı yapıldı.
Yağışlar sonrasında, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma don olayı oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi. - MALATYA
Meteoroloji Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, 16 Mart Pazartesi günü saat 23,00 ile 19 Mart Perşembe günü saat 02: 00 arası hava tahmininde, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman çevrelerinde, yağmur ve sağanak yağmurlu, 1500 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklentisi uyarısı yapıldı.
Yağışlar sonrasında, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma don olayı oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi. - MALATYA
Kaynak: İHA
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