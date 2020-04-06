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Kuwait Finance House: Petrol fiyatları düşmeye devam ederse memur maaşları ödenemeyebilir

Kuwait Finance House (KFH), ham petrol fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesi halinde gelecek yıllarda devletin, memurların maaşlarını ödeyememe noktasına gelebileceği konusunda uyardı.

06.04.2020 22:28 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:28
Kuwait Finance House: Petrol fiyatları düşmeye devam ederse memur maaşları ödenemeyebilir
Kuwait Finance House (KFH), ham petrol fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesi halinde gelecek yıllarda devletin, memurların maaşlarını ödeyememe noktasına gelebileceği konusunda uyardı.
Kuveyt 'te faaliyet gösteren bankalardan KFH Yönetim Kurulu Başkanı Hamed Abdulmuhsin el-Merzuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin, ana gelir kaynağı olan ham petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle şok edici gerçekler ve rakamlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle, Kuveyt'in petrol gelirinin de senelik ortalama 43 milyar dolardan 12,54 milyar dolara gerileyeceği tahminini aktaran Merzuk, bu durumun 6 yıl devam etmesi halinde ülke fonlarının tükenebileceğini savundu.
Merzuk, kamu sektöründeki maaşların toplamının yaklaşık 39,6 milyar dolar olduğunu, mevcut petrol fiyatları nedeniyle beklenen yıllık açığın da 55 milyar dolar olarak tahmin edildiğini belirtti.
Mevcut halin devam etmesi durumuna işaret eden Merzuk bu durumda gelecek beş sene içerisinde istihdam yükünün arttığı, yatırımların azaldığı, emeklilik giderlerinde artış olduğu düşünüldüğünde altıncı senede devletin rezervlerini tamamen tüketmiş olacağına dikkati çekti.
Merzuk, "Devlet bu durumda yedinci senede maaşları ödeyemeyecek ve en iyisi bile çok kötü olan seçeneklerle karşı karşıya kalacağız." ifadesini kullandı.
Körfez'in petrol zengini ülkesi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Kuveyt'in, günlük mevcut petrol üretimi ortalama 2,7 milyon varil. Kuveyt bu miktarı 3 milyon varile çıkarmaya çaba sarf ediyor.
Uzmanlar, Körfez ülkeleri dahil pek çok ülkenin, mevcut petrol krizinin yanı sıra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı olarak ekonomik ve kurumsal faaliyetlerini kısmen ya da tamamen durdurması neticesindeki yansımalara maruz kalacağını ifade ediyor.
Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkeler, Aralık 2019'da aldıkları kararda, günlük petrol üretimlerini bu yılın ilk çeyreğinde toplam 1,7 milyon varil azaltma kararı alırken, Suudi Arabistan da kendi üretimini gönüllü olarak günlük 400 bin varil daha kısacağını açıklamıştı.
Suudi Arabistan ve Rusya'nın liderliğindeki "OPEC+" adlı grubun 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda ek üretim kesintisi kararı alamaması neticesinde, piyasada yeni tip koronavirüs kaynaklı düşük talep ve artan arz fazlasının etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı pazartesi günü 21,67 dolara kadar gerileyerek, 2002'den bu yana en düşük seviyesini görmüştü.
Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk günü bugün uluslararası piyasalarda 30,01 dolardan işlem gördü.

Kaynak: AA

Etiketler: Kuveyt, Memur, Opec, Güncel
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