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Kuyluk'ta kanalizasyon sorunu çözülüyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Mezitli ilçesi Kuyuluk bölgesinin yerleşim yerlerindeki kanalizasyon sorununun çözüme kavuşturulması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

16.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:51
Kuyluk'ta kanalizasyon sorunu çözülüyor
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Mezitli ilçesi Kuyuluk bölgesinin yerleşim yerlerindeki kanalizasyon sorununun çözüme kavuşturulması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, yapımına başlanan kanalizasyon imalatları kapsamında, yaklaşık 14 kilometre kanalizasyon hattı ile bölgedeki Kuyuluk, Çankaya ve Çamlıca mahallelerinin Mersin-Erdemli Otoyolu güneyinde kalan kısmındaki yerleşim yerlerinin atık sularının, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarında bulunan mevcut kanalizasyon hattına taşınması işlemi gerçekleştirilecek. Mezitli ilçesinde bulunan mevcut kanalizasyon hatları ile yine bu dönemde yapımı MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanıp, işletmeye alınan Mezitli Atıksu Arıtma Tesisine iletilen atık sular, Viranşehir'de bulunan derin deniz deşarjı vasıtası ile Akdeniz'e ulaştırılacak.

MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, yapılan çalışma ile vidanjör hizmetine ihtiyaç duyulmayacağını, böylece işletme giderlerinin de azalmış olacağını vurgulayarak, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde başlattığımız ve 1 yıl içerisinde tamamlanarak işletmeye alınması planlanan kanalizasyon tesisleriyle, bugüne kadar atık suların vidanjörler vasıtası ile bertaraf edildiği bölgedeki koku problemi giderilmiş olacak. Kuyuluk bölgesinde imalatı devam eden kanalizasyon çalışmaları, uzun yıllardır kanalizasyon hizmeti bekleyen bölgenin büyük bir kısmını rahatlatması açısından bir ilk aşama niteliğindedir. Hızla gelişen bölgede imar yollarının ilgili belediyeler tarafından açılmasına müteakip, kurumumuz o bölgede yapılması gereken ve eksik kalan kanalizasyon hatlarını da hızlı bir şekilde tamamlayacaktır. Mersin'in 13 ilçesinde çalışmalarımız devam ediyor. Kuyuluk bölgemizin kanalizasyon sorununu kökten çözüme kavuşturacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mezitli, Kuyuluk, Mersin, Güncel
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