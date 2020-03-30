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Kuyrukta bekleyenleri 'gönüllü tedbir ekibi' uyarıyor

EDİRNE'nin Keşan Belediyesi bünyesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan 'gönüllü tedbir ekibi', banka önlerinde kuyruklarda bekleyenleri 'sosyal mesafe' kuralına uymaları için uyarıyor.

30.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:50
Kuyrukta bekleyenleri 'gönüllü tedbir ekibi' uyarıyor

EDİRNE'nin Keşan Belediyesi bünyesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan 'gönüllü tedbir ekibi', banka önlerinde kuyruklarda bekleyenleri 'sosyal mesafe' kuralına uymaları için uyarıyor. Ekiple birlikte kontrole çıkan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da banka yetkilileri ve güvenlik görevlilerini, şube önlerinde bekleyenleri düzenli sıraya koymaları konusunda uyardı.

Keşan Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında, 10 kişilik 'gönüllü tedbir ekibi' oluşturuldu. Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ekiple birlikte banka şubelerinin bulunduğu, Büyük Cami Mahallesi'ndeki İsmail Saraç ve İsmet İnönü caddelerinde denetim yaptı. Bankaların çalışma saatlerinin 12.00 ile 17.00'ye çekmesine rağmen birçok şubenin önünde kuyruklar oluştuğu görüldü. Bankalara gelenlerin 'sosyal mesafe' kuralına ve '65 yaş' yasağına uymadığı da gözlendi. PTT şubesi önünde ise çocuklarıyla birlikte bekleyenler olduğu görüldü.

Başkan Helvacıoğlu ve 'gönüllü tedbir ekibi', bankalar ve PTT şubesi önlerindeki kuyruklarda 'sosyal mesafe' kuralına uymadan bekleyenleri uyararak, 1 metre arayla sıraya girmelerini sağladı. Helvacıoğlu, banka şubesi yetkilileri ve güvenlik görevlileriyle de görüşerek, kuyrukların düzenlenmesini istedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kuyrukların düzene girmesi gerektiğini belirten Helvacıoğlu, "Maaş alınacaksa bu kalabalık böyle olmaz. Banka müdürleri ve görevlileri daha duyarlı olmalı. Biz halkın sağlığı için sokaktayız. Lütfen kuyrukları düzenli tutalım. Böyle olursa bu iş bitmez" dedi.

Öte yandan 'gönüllü tedbir ekibi', park ve bahçelerde '65 yaş' yasağına rağmen oturanları da evlerine gitmeleri konusunda uyardı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Helvacıoğlu, Koronavirüs, Keşan, Banka, Güncel
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