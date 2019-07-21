Haberler» Güncel» Haber

Kuyu faciasında kalbi yeniden çalıştırılan Osman'ın da beyin ölümü gerçekleşti

Kuyu faciasında kalbi yeniden çalıştırılan Osman'ın da beyin ölümü gerçekleşti (2)İKİZ KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİBurdur'un Bucak ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlenerek yaşamını yitiren ikiz kardeşler Rabia Vural ve Ramazan Gürel'in cenazeleri toprağa verildi.

21.07.2019 17:45
Kuyu faciasında kalbi yeniden çalıştırılan Osman'ın da beyin ölümü gerçekleşti (2)
İKİZ KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ
Burdur'un Bucak ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlenerek yaşamını yitiren ikiz kardeşler Rabia Vural ve Ramazan Gürel'in cenazeleri toprağa verildi. Rabia Vural için Bucak ilçesi Keçilli köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, ailesi, yakınları ve köy sakinleri katıldı. Kılınan namazın ardından Vural'ın cenazesi toprağa verildi.
İkiz kardeşi Ramazan Gürel'in cenazesi ise Antalya'nın Korkuteli ilçesi Karadin Mahallesi'nde toprağa verildi. Kuyu faciasında kalbi yeniden çalıştırılan Osman'ın da beyin ölümü gerçekleşti
Kaynak: DHA
Bucak, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:36   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emre'nin ailesine başsağlığı telefonu
18:34   Park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaralandı
18:33   KÜÇÜKÇEKMECE'DE İŞ ARAMAYA ÇIKAN KADININ CESEDİ AVCILAR'DA SAHİLE VURDU
18:32   15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu
18:30   Ukrayna'daki erken genel seçim - KİEV
18:30   Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu
18:29   ERDOĞAN'DAN SÜLEYMAN ARİF EMRE'NİN OĞLUNA TAZİYE TELEFONU