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Kuyu faciasında kalbi yeniden çalıştırılan Osman'ın da beyin ölümü gerçekleşti (2)

İKİZ KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİBurdur'un Bucak ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlenerek yaşamını yitiren ikiz kardeşler Rabia Vural ve Ramazan Gürel'in cenazeleri toprağa verildi.

21.07.2019 21:51 Kuyu faciasında kalbi yeniden çalıştırılan Osman

İKİZ KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ
Burdur'un Bucak ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlenerek yaşamını yitiren ikiz kardeşler Rabia Vural ve Ramazan Gürel'in cenazeleri toprağa verildi. Rabia Vural için Bucak ilçesi Keçilli köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, ailesi, yakınları ve köy sakinleri katıldı. Kılınan namazın ardından Vural'ın cenazesi toprağa verildi.
İkiz kardeşi Ramazan Gürel'in cenazesi ise Antalya'nın Korkuteli ilçesi Karadin Mahallesi'nde toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Bucak, Güncel

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