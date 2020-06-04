Kuyucak Belediye Başkanı Ertürk'ten ATB'ye ziyaret
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk Aydın Ticaret Borsasını ziyarette bulundu.
04.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:36
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Aydın Ticaret Borsası heyetine ortak gerçekleştirilebilecek projelerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.
Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Ertürk'e Aydın Ticaret Borsası tarafından gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Çondur sözlerinin devamında, çalışma alanlarını kapsayan her konuda birlikte çalışmaya açık olduklarını belirterek, ziyaret için teşekkürlerini iletti. - AYDIN
Kaynak: İHA