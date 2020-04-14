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Kuyucak Belediyesi esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı

Korona virüsle mücadele kapsamında, Kuyucak Pamukören Kültür Merkezi'nde Belediye tarafından oluşturulan atölyede, vatandaşların sağlığını korumak için her gün maske üretimi yapılmaya devam ediliyor.

14.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:22
Kuyucak Belediyesi esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı
Korona virüsle mücadele kapsamında, Kuyucak Pamukören Kültür Merkezi'nde Belediye tarafından oluşturulan atölyede, vatandaşların sağlığını korumak için her gün maske üretimi yapılmaya devam ediliyor.

Belediye Personeli ve gönüllü vatandaşlar tarafından üretilen maskeler, korona virüsle mücadele kapsamında ilçe merkezi ve tüm mahallelerde kurulan semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara dağıtılıyor.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgın hastalığı başladığı günden itibaren belediyemizin bütün birimlerinde tedbirler alınmaktadır. Belediye olarak halkın yoğun bulunduğu yerlerin dezenfekte edilmesinin yanı sıra maske ihtiyacının karşılanması için de çalışma başlattık. Kaliteli kumaş kullanılarak sterilizasyon işlemi yapılmasına ve uzun süreli kullanıma uygun olarak maskeler hazırlanmaktadır. Bu maskeleri halkımızın sağlığını korumak adına ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Vatandaşlarımız bu süreçte mümkün olduğunca sokağa çıkmasın. Çıkması halinde ise maskesini mutlaka taksın. ve kullanılan maske ve eldivenler, sokaklara atılmasın" diye konuştu.

Pazaryerinde maske dağıtımından ve sürdürülen diğer çalışmalardan memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, "Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz de gereken özeni gösteriyoruz. İnşallah bu günleri en kısa sürede atlatırız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Metin Ertürk, Pamukören, Kuyucak, Güncel
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