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Kuyucak Belediyesi sokak hayvanlarının yanında

Kuyucak Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik, hijyen ve sosyal destek çalışmalarının yanında sokak hayvanlarına da destek oluyor.

12.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:49
Kuyucak Belediyesi sokak hayvanlarının yanında
Kuyucak Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik, hijyen ve sosyal destek çalışmalarının yanında sokak hayvanlarına da destek oluyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma sınırlandırılmasının getirilmesi ve 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile birlikte Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün talimatı ile belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde sokak hayvanlarına mama dağıtılarak sokak hayvanlarını besleme noktaları oluşturuldu.

Kuyucak Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalar hayvansever vatandaşlar tarafından takdir topladı.

Başkan Ertürk, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele ettiğimiz bu zor günlerde sokaktaki canlıları da unutmadık. Sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu noktalarda mama ve su dağıtarak sokaktaki canlıların da hayatını devam ettirebilmesine vesile olmaya çalışıyoruz. Korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik, hijyen ve sosyal destek çalışmalarımızın yanında sokak hayvanlarını da unutmayarak onların yanında olmaya özen gösteriyoruz. Unutmayalım ki onlar bize emanettir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Metin Ertürk, Kuyucak, Güncel
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