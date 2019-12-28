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Kuyucak Gencelli'de su sevinci

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerin su sorunlarını gidermeye devam ediyor.

28.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:02 Kuyucak Gencelli'de su sevinci
Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerin su sorunlarını gidermeye devam ediyor. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından çalışmalarla 'ın Gencelli Mahallesi'nde su sevinci yaşanıyor.

Mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılamak için yapılan çalışmalarda Yalı Gölü, Taşlıdere mevkisinde suya ulaşıldı. Kaynak zenginleştirme ve yeni kaynaklar ilave etmek için başlatılan çalışmalarda 10 adet drenaj çalışması yapıldı. Çalışmalar sonundaysa saniyede 4 litre debili bir kaynağa ulaşıldı. Yaklaşık 800 metrelik isale hattıyla da bulunan su mahalleye verilmeye başlandı.

Mahalle halkı çalışmaları yakından takip ederken mahallelerine getirilen su için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Bölgede kar yağışı başlarken olumsuz hava şartlarından dolayı çalışmalar geçici olarak durduruldu. Çalışmalara önümüzdeki yıl sezonla birlikte devam edilecek. - AYDIN

Kuyucak, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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