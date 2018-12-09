Kuyucak Güreşe Doydu

AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Kuyucak
ilçesinde, şehit Astsubay Bahri Uçuş anısına düzenlenen güreş turnuvasında sporseverler güreşe doydu.
Kuyucak Atatürk
Spor Salonunda Aydın, Denizli
, Muğla
, Uşak
ve Afyon
illerinden gelen takımlardan kız ve erkek olmak üzere 157 güreşçinin katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenen güreş turnuvasına Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk
, daire amirleri, AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü
ve çok sayıda güreş sever katıldı. Türkiye
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın
adına Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'e Ata sporu güreşe yaptığı katkılardan dolayı Aydın Güreş İl Temsilcisi İbrahim Kılınç
tarafından plaket takdim edildi.
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Kuyucak Belediyesi'nin katkıları ile Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce düzenlenen Güreş Turnuvasına kızlar ve erkekler kategorisinde katılım sağlayan Kuyucak Belediyespor, Uşak Eşmespor, Afyon Taşoluk
Belediyespor, Denizli Güreş Eğitim Merkezi, Denizli Sarayköy
Belediyespor, Denizli Çivril
Belediyespor, Uşak Gençlikspor, Aydın Kuşadası
Gençlik Spor, Nazilli
Gençlik Spor takımlarımız sporcu yönetici ve antrenörlerine çok teşekkür ederim. Ata sporumuz olan güreşi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Kuyucak Belediyespor kulübümüz bünyesinde kurmuş olduğumuz güreş takımımız çok büyük başarılara imza atmaya başladı" dedi.
Yapılan güreşler sonunda erkekler kategorisinde Denizli Çivril Belediyespor birinci olurken; Kuyucak Belediyespor ikinci ve Denizli Sarayköy Belediyespor üçüncü oldu.
Kızlar kategorisinde ise Uşak Eşmespor birinci, Afyon Taşoluk Belediyespor ikinci ve Kuyucak Belediyespor üçüncü oldu. - AYDIN
Aydın,Kuyucak
09 Aralık 2018 Pazar 15:07