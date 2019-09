Kuyucak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlandı

AYDIN (İHA) – Aydın 'ın Kuyucak ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü çeşitlik etkinliklerle kutlandı.Kurtuluş Mezarlığı'nda şehit Bahri Uçuş'un kabir ziyaretiyle başlayan program, tüm şehitlerin ruhuna Mevlid-i Şerif okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, daire amirleri, muhtarlar ve halkın yoğun katılım sağladığı tören Kuyucak Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulması ile başladı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Yılmaz Kurt ve Belediye Başkanı Metin Ertürk, halkın kurtuluş gününü kutladı. Protokol ve halkın katılımı ile mehter takımı eşliğinde İnönü Caddesi'nde kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda halk oyunları gösterileri yapıldı.Törende konuşan Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Milletimizi esaretten kurtaran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Kurtuluş mücadelemizde dönüm noktalardan biri olan, Kuyucak ilçemizin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıldönümünü Kutlamanın Gururunu Yaşıyoruz. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da bozguna uğrayan düşman, arkasına bakmadan kaçarken, 5 Eylül'de Kuyucak'tan kovulmuştur. Ancak giderken de Kuyucakımızı yerle bir edip yakıp yıkmış ve acı dolu günlerin yaşanmasına sebep olmuştur. Her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklar, bizim en aziz ve en değerli varlığımızdır. Hiç kimse zerre kadar kuşku ve endişe duymamalıdır ki, Atalarımızın 97 yıl önce gösterdikleri büyük cesaret ve fedakarlığı, bizler de bugün göstermekte bir dakika bile tereddüt etmeyiz" dedi."Sevdamızın adı Kuyucak'tır, sevdamızın adı Türkiye'dir""Yolumuz Türkiye'mizin yoluna baş koyanların yoludur. Yolumuz asırlarca bu topraklarda atlarını sulayan, yurdumuzu yaşatmak için kahramanca can verenlerin yoludur. Sevdamızın adı Kuyucak'tır, sevdamızın adı Türkiye'dir" diyen Başkan Ertürk, "Huduttan hududa koşarak can verme sırrına erenlerle, tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle anıyor, hainlerle mücadele eden kahraman vatan evlatlarımıza silahlı kuvvetlerimize, polisimize yüce Allah'tan güç kuvvet diliyor, tüm hemşerilerimin bu mutlu gününü büyük bir gururla kutluyorum" şeklinde konuştu. - AYDIN