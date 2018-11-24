Kuyucak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:32



24 Kasım 2018 Cumartesi 16:32

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen program ile kutlandı.Öğretmenler Günü nedeniyle ilk program Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ tarafından Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.Program, Cumhuriyet Meydanındaki törenden sonra Kuyucak Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti. Kuyucak Kaymakamı Yılmaz KURT, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, daire amirleri ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ'ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından Pamukören Anadolu Lisesi Öğretmenlerinden Cansu Düztepe " Seninle Her Mevsim Bahar Öğretmenim" adlı şiiri okudu. Öğretmenler Günü Kutlama Programı çerçevesinde ilçede düzenlenen kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Pamukören Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı video gösteriminin ardından Pamukören Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından yapılan müzik dinletisi sunuldu.Kuyucak Belediyesi Sosyal Tesisleri Gençlik Merkezi'nde Kuyucak Belediyesi tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Yemeğinin ardından program sona erdi. - AYDIN