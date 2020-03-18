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Kuyucak'ta şehitler için çelenk sunuldu

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, Kuyucak Şehitlik Anıtı'nda çelenk sunuldu.

18.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:09
Kuyucak'ta şehitler için çelenk sunuldu
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, Kuyucak Şehitlik Anıtı'nda çelenk sunuldu.

İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt ve Belediye Başkanı Metin ErtüekK'ün Kuyucak Şehitlik Anıtı'na çelenk koymasının ardından aaygı duruşu ve Atatürk Ortaokulu Müzik Öğretmeni Emre Tekin'in yönetiminde okunan İstiklal Marşı ile program sona erdi.

Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümünü kutluyoruz. Bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Zaferi, Kuyucak, Güncel

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