Kuyucak'ta yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

Kuyucak Belediyesinin her sene düzenlediği yaz yüzme kursları, bu sene de yoğun bir katılımla başladı.



Kuyucak Halk Eğitimi Merkezi ve Kuyucak Belediyesi ile ortaklaşa açılan yüzme kursu Pamukören Sosyal Tesisleri'nde ve Kuyucak Sosyal Tesisleri'nde bulunan yüzme havuzunda, Kuyucak Halk Eğitimi Merkezi tarafından görevlendirilen eğitmenlerle birlikte profesyonel bir kadroyla eğitime başladı. 300 'e yakın öğrencinin katılımıyla heyecanla derslere başlandı.



Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kültürel ve Sosyal aktivitelerle, Kuyucak Halk Eğitim Merkezi İş birliğince açtığı havuzda çocuklara yüzme kursu hizmeti vermeye başladı.



6-15 yaş aralığındaki çocukların katıldığı kurslar Haziran ve Ağustos ayları arasında gerçekleştirilecek. Yüzme kursları hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 6 eğitmen Kuyucak Sosyal Tesislerinde, 6 eğitmen Pamukören Sosyal Tesislerinde olmak üzere 12 eğitmen tarafından verilecek. Kursların sonunda kursiyerlere katılım belgesi verilecek. Kurslar satranç ve akıl oyunları eğitimleriyle zenginleştirilerek keyifli ve öğretici bir yaz dönemi geçirmeyi planlanıyor.



Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk yaz tatilinde çocukların keyifli vakit geçirmelerini istediklerini belirterek, "Tatil boyunca öğrencilerin sosyal aktivitelerini geliştirmeleri için satranç, akıl oyunları, yüzme havuzu kursları açtık, başvurularda özellikle yüzme öğrenmek isteyen çocuklarımızın havuz arzusu büyük ilgi gördü. Havuzu 9 yıl önce faaliyete geçirdik. Bunca yıldır da açtığımız yaz kursları büyük ilgi görüyor. Havuzumuzdan her gün numune alınıyor. Bölgenin en temiz havuzu olma özelliğini de taşıyor. 6-15 yaş grubu çocuklar ve gençler profesyonel yüzme hocaları eşliğinde eğitim alacaklar. 2 ay sürecek kursta ilk kez havuzda yüzme fırsatı bulan çocuklarımızda yer aldı. Uzun ve yorucu bir dönemi geride bırakan çocuklarımız kurulan havuzumuzda her türlü filtrasyon ve ph-klorlamanın düzenli olarak yapıldığı yüzme havuzunda yüzme kursu eğitimi alacaklar" dedi. - AYDIN

