Kuyucakkarapınar Mahallesi'ne Yeni Hat

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerde ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Gördes ilçesine bağlı Kuyucakkarapınar Mahallesi'ndeki mevcut kanalizasyon hattının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yenileme çalışmasına başlandı. Sık sık yaşanmaya başlayan arızaların ardından harekete geçen MASKİ ekipleri, hattı kısa sürede günümüz standartlarına uygun hale getirecek. Çalışmanın tamamlanması ile birlikte mahalleye daha sağlıklı ve kullanışlı altyapı sağlanacak. MASKİ İlçe Şefi Türker Kesici ile Mahalle Muhtarı çalışmayı yakından takip etti.

"Manisamıza hizmet yağdıran Cengiz Başkanımızın yanındayız"

Kuyucakkarapınar Mahalle Muhtarı Memduh İnceoğlu, "Kanalizasyon hattımız çok eski olduğundan arızalardan kaynaklı sıkıntılar yaşıyorduk. Sağ olsun MASKİ ekipleri hattımızı yeniliyor. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak mahallemize sağlıklı bir altyapı kazandırılacak. Manisamıza hizmet yağdıran Cengiz Başkanımızın bizde her zaman yanındayız. Mahallem ve şahsım adına çalışmalardan çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ personeline hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, selamlarımızı iletiyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler