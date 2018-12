Kuyucaklı Kadınlar Yöresel Ürünlerini Satmak İçin Kooperatif Kurdu

11 Aralık 2018 Salı 09:35



Kuyucaklı kadınlar yöresel ürünlerini satmak için kooperatif kurduAYDIN - Aydın 'ın Nazilli ilçesinde 1979 yılında kurulan ve o günden bu yana yaptıkları ile bölgenin hem en büyük hem de örnek kooperatifleri arasında en başta gelen ÖR-KOOP, Kuyucaklı kadın girişimcilere de örnek oldu. Kuyucak'ta çiftçiye destek sağlamak için yöresel ürünleri işleyip satışa sunmak amacıyla kurulan Kuyucak Kadın Kooperatifi üyeleri, Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal'a destekleri nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulundu. İncir, zeytin, zeytinyağı, tarhana gibi yöresel ürünleri paketleyip satarak ilçe ekonomisine katkı sunmak amacıyla 1 yıl önce faaliyete geçen Kuyucak Kadın Kooperatifi Üyeleri, kendilerine destekte bulunan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ünal Önal'ı makamında ziyaret etti. Kuyucak'ın girişimci kadınları, Başkan Önal'a ürünlerin pazarlanması ve satışa sunulması noktasında verdiği destekler nedeniyle plaket takdim etti."Katma değer kazandıracağız"Kuyucak'ta üretilen tüm tarım ürünlerini kooperatif markasıyla satmayı hedeflediklerini belirten Emine Ertürk Şahin, "Kuyucak Kadın Kooperatifi olarak geçen yıl ÖR-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal'ın destekleri ile kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Her zaman bizlere örnek olan ÖR-KOOP'u bir kez daha kendimize örnek aldık. Kuyucak'taki ilk ve tek kadın çiftçi kooperatifi olarak ürünlerimizi paketleyip satmak üzerine yeni bir oluşum gerçekleştirdik. Bir anlamda hayallerimizi Ünal Bey sayesinde gerçekleştirdik. Hem çalışanlar hem de Ünal Başkanımız bizlere bir ağabeylik yol göstererek destek oldular. Bizler de kendilerine en azından bir plaket vererek teşekkür etmek istedik" dedi.Konuşmasını sürdüren Emine Ertürk Şahin, "Biz kadınlarımızla birlikte ev yapımı olarak ürettiğimiz tarhanadan zeytine, salçadan nar ekşisine, zeytinyağından incire kadar ürettiğimiz her ürünü paketliyoruz ve satıyoruz. Böylelikle de Kuyucak'a bir marka da kazandırmış oluyoruz. Çiftçimizin en büyük sorunu 1 TL'ye tüccara sattığı ürünün markette 10 TL olarak satışa sunulması. Biz de çiftçimizin ürününü tüccarı aradan çıkartarak kooperatif markası adı altında satalım istedik. Bu şekilde hem çiftçi kazanacak hem de biz. Ürüne de katma değer sağlayacağız. Biz domatesi domates olarak değil salça yaparak katma değer kazandırarak satacak ve Kuyucak markası oluşturacağız. Biz 2011 yılından bu yana hayalimiz olan üretici konumdaki bayanlarımıza öncelik vererek ön plana çıkmalarını ve birlik olmalarını sağladık. Çok güzel bir ekibimiz var ve sürekli eğitimler düzenleyerek birçok alanda aktif hale geldik" dedi.Ziyaretleri için KUYKA üyelerine teşekkür eden Önal, "Aydın'da bu tarz 57 adet kooperatifimiz var. Bunların 6 tanesi direkt olarak ÖR-KOOP'la çalışmaktadır. Yedinci kooperatifimiz olan kadın kooperatifimiz de artık bizimle çalışıyor. Girişimciliklerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Zaten sloganımız, "Tekelleşme değil, kooperatifleşme' olduğundan dolayı bölge halkımızın kalkınmasının da bu şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. ÖR-KOOP bu tür kooperatiflerin her zaman yanında olacak" dedi.