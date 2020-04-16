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Kuyucaklılar erken kurulan pazarda ihtiyaçlarını karşıladı

Kuyucak'ta, 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, 18 Nisan Cumartesi günü kurulacak olan pazar, 15 Nisan Çarşamba günü kuruldu.

16.04.2020 09:37 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:37
Kuyucaklılar erken kurulan pazarda ihtiyaçlarını karşıladı
Kuyucak'ta, 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, 18 Nisan Cumartesi günü kurulacak olan pazar, 15 Nisan Çarşamba günü kuruldu.

Korona virüs tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulandığı pazarda hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşlar ihtiyaçlarını temin etti. Pazara giriş ve çıkış bölümleri ayrılarak pazara giriş ve çıkışlarda vatandaşlara maske dağıtılarak, dezenfektan ikramı yapıldı. Esnaf ve vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları sağlanarak konu hakkında gerekli uyarılar yapıldı. Pazarın erken kurulmasından memnun kalan vatandaşlar, "Sokağa çıkma yasağından dolayı cumartesi günü olan pazarımız geçen hafta olduğu gibi yine kurulamayacaktı. O yüzden pazarın bugün kurulması çok iyi oldu. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladık" şeklinde belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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