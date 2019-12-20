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Kuyudan köpek kurtarma operasyonu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gece boyunca kuyuda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu kurtarıldı.

20.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:06 Kuyudan köpek kurtarma operasyonu
'ın ilçesinde gece boyunca kuyuda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Yanıkağıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde su birikintisi olan kuyuda köpek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirip köpeği kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuda çalışma başlatarak, kuyuya indi. Yaklaşık bir saatlik çalışma ile geceden beri kuyuda olduğu iddia edilen köpek kurtarıldı. Kurtarılan köpek yem verilerek koruma altına alındı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Kapaklı, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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