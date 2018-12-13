Kuyumcu Dolandırıcısı Yakalandı

13 Aralık 2018 Perşembe 15:54



13 Aralık 2018 Perşembe 15:54

Bitlis'teki bir kuyumcuda meydana gelen dolandırıcılık olayının şüphelisi yakalandı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, dün il merkezimizde bulunan bir kuyumcuda meydana gelen dolandırıcılık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Olayın failinin İ.A. isimli şüpheli olduğu tespit edilmiş ve Muş Emniyet Müdürlüğüne konu ile ilgili bilgi verilerek şüphelinin aynı gün yakalanması sağlanmıştır. Şüphelinin üzerinden çıkan 3 bin 700 TL ile cep telefonuna el konulmuştur. Olay ile ilgili yakalanan İ.A. isimli şüpheli, adli mercilere intikal ettirilmiştir" denildi. - BİTLİS