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Kuyumcu dükkanına çatıdan girmek isteyen hırsız suçüstü yakalandı

Antalya'da devriye gezen jandarma ekipleri gece yarısı çatısından kuyumcuya girmeye çalışan bir şahıs gördü.

25.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:47 Kuyumcu dükkanına çatıdan girmek isteyen hırsız suçüstü yakalandı
'da devriye gezen jandarma ekipleri gece yarısı çatısından kuyumcuya girmeye çalışan bir şahıs gördü. Şüphelenen jandarma ekipleri uyruklu şahsı yakalayarak karakola götürdü. Kuyumcuyu soymak istediğini itiraf eden şahıs, Alanya Cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Avsallar Mahallesi Söğüt Caddesi'nde devriye gezen Yeşilköy ekipleri, gece saat 00.30 sularında kuyumcu dükkanına çatıdan girmek isteyen bir şahıs gördü. Şüphelenen ekipler şahsı yakalayarak ifade almak üzere İncekum Jandarma Karakoluna götürdü. Özbekistan uyruklu olduğu tespit edilen İ.K. isimli şahıs, karakolda yapılan sorguda kuyumcu dükkanını soymak istediğini itiraf etti.

Savcılığa sevk edilen İ.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Cezaevine gönderildi.

"Jandarma ekipleri olmasa dükkanım soyulmuştu"

Kuyumcu dükkanı sahibi Salih Altınok dikkatleri ve çalışmalarından dolayı İncekum Jandarma ekiplerine teşekkür etti. Hırsızdan şikayetçi olduğunu belirten Altınok, "Gece 3'te butiğe gireceğini söylemiş. Onun kuyumcuya geldiği her halinden belliydi. Zaten karakolda itiraf etti. Jandarma ekipleri olmasaydı benim dükkanım soyulacaktı. Suç üstü yakalamışlar. Yeşilköy Jandarma Komutanlığına çok teşekkür ediyorum - ANTALYA

Özbekistan, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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