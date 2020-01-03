Haberler » Ekonomi » Kuyumcu esnafı sezonu yüzde 20 düşüşle kapattı - Ekonomi

Kuyumcu esnafı sezonu yüzde 20 düşüşle kapattı

2019 yılındaki altın fiyatlarının, yerli yatırımcıları sevindirdiğini söyleyen Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, turizm sektöründeki altın, pırlanta ve mücevher satışlarında ise yüzde 20 bir düşüş yaşandığını belirtti.

03.01.2020 11:49 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:54 Kuyumcu esnafı sezonu yüzde 20 düşüşle kapattı
2019 yılındaki altın fiyatlarının, yerli yatırımcıları sevindirdiğini söyleyen Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, turizm sektöründeki altın, pırlanta ve mücevher satışlarında ise yüzde 20 bir düşüş yaşandığını belirtti. Çelik, her şey dahil sistemin, turizm sektöründe çalışan kuyumcu esnafının, sezonu yüzde 20 daha düşük kapatmasına neden olduğunu dile getirdi.

Kuyumcular Oda Başkanı Ali Çelik, 2019 yılında altın fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, değer artışı olarak yatırımcıyı sevindiren bir yıl olduğunu kaydetti. Çelik, "Ancak 2019 yılında, turizm sektöründeki altın, pırlanta ve mücevher satışlarında yüzde 10, yüzde 20 bir düşüş vardı. Turizm de rekor kırmamıza rağmen, turist kalitesindeki düşüklük, her şey dahil sistemi nedeniyle turistlerin çok fazla dışarıya çıkmaması, turizm sektöründe çalışan kuyumcu esnafımızın sezonu yüzde 20 daha düşük kapatmasına neden oldu. 2019 yılı beklediğimiz gibi olmadı. 'Çok iyi' diyemeyiz, ama 'çok kötü geçti' de diyemeyiz" dedi.

"2020 yılı 'altın yılı' olsun"

2020 yılında, altının yükselişinin yerli yatırımcı için çok önemli olduğunu vurgulayan Çelik, faizlerin düşmesinden dolayı yerli yatırımcıların altına yöneldiğini söyledi. Uluslararası yaşanan olayların, altın fiyatlarına yansıdığını ifade eden Ali Çelik, "Uluslararası dünya ticaret savaşları altın fiyatlarına yansıyor. Bugün yaşanan İran-ABD gerginliği muhtemelen altın yükselişini olumsuz yönde etkileyebilir. Bizler, 2020 yılının altın yılı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Her şey dahil sistemden rahatsızız"

Turizmdeki her şey dahil sistemin, esnafları olumsuz yönde etkilendiğinin altını çizen Çelik, sözlerini şöyle noktaladı:

"Turizm sistemimiz, otelleri doldurmak, kişi sayısını arttırmak üzerine kurulu bir sistemde. Ülkesinde asgari ücrete çalışan insanlar, Türkiye'ye çok ucuza tatile gelebiliyor. Örneğin Romanya'dan bile bir vatandaş uçak parası da dahil olmak üzere, 500 euro karşılığında gelerek, 1 hafta tatil yapabiliyor. Dolayısıyla bu insanlar dışarıda harcayacak parayı yanlarına getirmiyorlar. Yeme-içme her şey bedava. Bu her şey dahil sistem turistin dışarıya çıkmasını, kuyumcu sektöründe çalışan ve diğer sektörlerdeki esnafa para bırakmamasına neden oluyor. Biz esnaflar olarak bu her şey dahil sistemden rahatsızız."

Ali Çelik, oda olarak yaptıkları sıkı denetim sonucunda kent genelinde sahta altınla ilgili kayda değer bir sıkıntı yaşanmadığını da sözlerine ekledi. - ANTALYA

Antalya, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:21   OSD, hurda teşvikinin sürekli olmasını önerdi - Ekonomi
12:21   BUSİAD Başkanı enflasyonu değerlendirdi - Ekonomi
12:16   "İshak Paşa Sarayı Yılı Ağrı'yı turizmde uçurur" - Ekonomi
12:11   SPK 2019 yılında 43 milyona yakın para ceza kesti - Ekonomi
12:08   Esnaf Kefalet Kredisi faiz oranları düştü - Ekonomi
12:06   Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı belli oldu - Ekonomi
11:25   Son dakika: 2019 yılı ihracatı 180 milyar doları aşarak son 18 yılın rekorunu kırdı - Ekonomi
10:55   Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu - Ekonomi
10:46   Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:39   Amerika'nın İranlı komutanı öldürmesi sonrası altın ve petrol fiyatları yükseldi - Ekonomi
3.01.2020 12:35:32