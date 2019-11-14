Haberler » Güncel » Kuyumcu Kent'in çatısından düşen genç ağır yaralandı - Haber

Kuyumcu Kent'in çatısından düşen genç ağır yaralandı

Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Kuyumcu Kent'in çatısından düşen 16 yaşındaki bir genç ağır yaralandı.

14.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:10
'da bulunan Kuyumcu Kent'in çatısından düşen 16 yaşındaki bir genç ağır yaralandı. Sağlık çalışanları tarafından olay yerinde uzun süre kalp masajı yapılan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anında bahçede bulunan vatandaşlar ise şoke oldu.
Olay, Yenibosna'da bulunan Kuyumcu Kent'in içerisinde meydana geldi. Yerde hareketsiz bir şekilde yatan genci gören çalışanlar, durumu hemen 112 ekiplerine verdi. Olay yerine ihbar üzerine gelen ekipler, gence uzun süre kalp masajı yaptı. Olay anında bahçede bulunan vatandaşlar ise şoke oldu. 16 yaşında olduğu öğrenilen M.Ş.'nin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Öte yandan, M.Ş.'nin çatıdan düştüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
Kuyumcu Kent'in çatısından düşen genç ağır yaralandı

Bahçelievler, Yenibosna, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:44 Bursa kavgada amcasının oğlunu öldürdü
16:44 Aydın kuşadası'nda ab merkezi açıldı
16:44 Sivas-şentop türkiye, cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir-2
16:44 Orhan veli'nin ölüm yıl dönümünde şiirlerini okuyarak usta şairin mezarına yürüdüler
16:44 Alman vatandaşı 6 terörist sınırdışı edildi
16:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Yılmadan usanmadan takip edeceğiz
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a iade ettiği mektup üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
16:06 Son dakika: Erdoğan: Trump'a terör örgütü YPG'yi anlatan bir video izlettim, çok etkilendi
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: Erdoğan: Trump'a terör örgütü YPG'yi anlatan bir video izlettim, çok etkilendi
15:57 Kenzül arş duası nedir? Kenzül arş duası fazileti ve Kenzül arş duası Arapça okunuşu nedir?
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14.11.2019 16:45:09