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Kuyumcu Kent'te şoke eden olay...16 yaşındaki genç Kuyumcukent'in çatısından düştü

Kuyumcu Kent'te şoke eden olay...16 yaşındaki genç Kuyumcukent'in çatısından düştü Kuyumcu Kent'in çatısından düşen genç ağır yaralandı Sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptıİSTANBUL - Yenibosna'da bulunan Kuyumcu Kent'in çatısından düşen 16 yaşındaki bir genç ağır yaralandı.

14.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:02
Kuyumcu Kent'te şoke eden olay...16 yaşındaki genç Kuyumcukent'in çatısından düştü
Kuyumcu Kent'in çatısından düşen genç ağır yaralandı
Sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı
İSTANBUL - 'da bulunan Kuyumcu Kent'in çatısından düşen 16 yaşındaki bir genç ağır yaralandı. Sağlık çalışanları tarafından olay yerinde uzun süre kalp masajı yapılan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anında bahçede bulunan vatandaşlar ise büyük şoke yaşadı.
Olay, Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Kuyumcu Kent'in içerisinde meydana geldi. Yerde hareketsiz bir şekilde yatan genci gören çalışanlar, durumu hemen 112 ekiplerine verdi. Olay yerine ihbar üzerine gelen ekipler, gence uzun süre kalp masajı yaptı. Olay anında bahçede bulunan vatandaşlar ise büyük şoke yaşadı. 16 yaşında olduğu öğrenilen M.Ş'nin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Öte yandan gencin çatıdan düştüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kuyumcu Kent'te şoke eden olay...16 yaşındaki genç Kuyumcukent'in çatısından düştü

Yenibosna, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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